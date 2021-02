Karneval : Ressa-Ausstellung erinnert an Rosenmontagszüge

Narrenspaß im Federkleid: So war das Reeser Tambourcorps noch im vergangenen Jahr an Rosenmontag unterwegs. Nur wenige Wochen später gab es den ersten Lockdown. RP-Archivfoto: M. Balser Foto: Markus Balser

REES Der Reeser Geschichtsverein zeigt im Internet und in einem Schaufenster in der Dellstraße Filme von früheren Umzügen und jecke Verkaufsartikel.

(RP) 1991 war es der Golfkrieg, 2016 das Sturmtief Ruzica: Der Rosenmontagszug in Rees, von langer Hand vorbereitet, wurde abgesagt. In der aktuellen Corona-Session stand schon fünf Monate vorher fest, dass es am Rosenmontag 2021 keinen Umzug durch die Reeser City geben wird. Den Jecken bleibt nur die Erinnerung an frühere Veranstaltungen – und genau da hilft der Reeser Geschichtsverein Ressa den Karnevalsfreunden auf die Sprünge. Auf der Internetseite ressa.de/Karneval sind ab sofort die Rosenmontagszüge aus den Jahren 1985, 1993, 1999, 2015, 2017, 2018 und 2020 als Videos zu sehen.