Erst Hochwasser, jetzt die Kälte : Die Pumpen frieren ein: Winter legt das Schöpfwerk lahm

Blick auf das Schöpfwerk des Deichverbandes an der Deichstraße in Emmerich. Foto: Endermann, Andreas (end)

Emmerich Väterchen Frost spielt jetzt auch noch mit dem Hochwasser. Damit kein Schaden entsteht, unterstützt der Malteser Hilfsdienst den Deichverband mit seinen Pumpen. Die Deichstraße ist bis zum Wochenende gesperrt.

Deshalb hilft jetzt der Malteser Hilfsdienst , damit das Schöpfwerk an der Deichstraße in Emmerich gefahrlos arbeiten kann.

Der Chef vom Deichverband, Holger Friedrich, schreibt am Mittwoch: „Das Zusammentreffen ungünstiger Rahmenbedingungen macht es erforderlich, dass die gute Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk, Ortsverband Emmerich, und dem Deichverband Bislich-Landesgrenze auch beim Schöpfwerk Löwenberg kurzfristig bemüht werden muss.“

Der Grund: Trotz abklingendem Hochwasser sind die Schöpfwerke in Betrieb. Aufgrund des anhaltend starken Frostes ist jedoch der Zulauf aus dem Hinterland sehr gering, was zu Pump-Pausen bei den leistungsstarken Schneckenpumpen am Schöpfwerk Löwenberg von bis zu 12 Stunden führt.