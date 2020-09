Emmerich : Tödlicher Unfall: Frau fuhr trotz Rot über die Straße

Emmerich Der Unfall schockierte die Stadt. Und die Menschen fragten sich, wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Lastwagen kommen konnte.

Am Freitag verunglückte eine 52 Jahre alte Frau an der Kreuzung Reeser Straße/An der Schleuse tödlich. „Aufgrund von übereinstimmenden Aussagen unabhängiger Unfallzeugen gilt als gesichert, dass die Frau trotz für sie geltendem Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren ist“, teilte die Polizei am Dienstag mit.