Emmerich : Kanalarbeiten an der Hohenzollernstraße

Kanalarbeiten an der Hohenzollernstraße

Emmerich Für die Anwohner ergeben sich einige Änderungen. Und für die Autofahrer auch. Die Arbeiten sollen am Montag, 28. Oktober, beginnen und dauern voraussichtlich bis Anfang 2021.

Die Technische Werke Emmerich am Rhein (TWE) teilen mit, dass der Kanal und die Schächte in der Hohenzollernstraße erneuert werden. Zusätzlich muss der angrenzende Garagenhof hinter den Häusern 8 bis 20 an die Entwässerung angeschlossen werden. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde die Baugesellschaft Geerling + Berndsen mbH aus Emmerich beauftragt.