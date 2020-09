Unfall in Mettmann : Motorradfahrer prallt mit Auto zusammen und verletzt sich schwer

Wegen des Unfalls bildeten sich Staus im Neandertal. Foto: Tobias Dupke

Mettmann Am Sonntagmittag ist bei einem Verkehrsunfall an der Talstraße in Mettmann ein 59 Jahre alter Motorradfahrer aus Solingen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilte, war eine 79 Jahre alte Frau aus Mettmann mit ihrem Golf über den Zubringer auf die Talstraße in Mettmann in Richtung Südring gefahren. Zur gleichen Zeit fuhr der Motorradfahrer über die vorfahrtberechtigte Talstraße. Kurz bevor der Mann die Kreuzung erreichte, bog die 79-Jährige auf die Talstraße ein: Der Solinger konnte nicht mehr bremsen, prallte in das Auto der Mettmannerin, stürzte und verletzte sich schwer. Die Frau blieb unverletzt, der Mann musste wegen seiner Verletzungen jedoch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Staus.

(cka)