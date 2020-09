St. Quirinus Millingen : Corona: Weiterer Fall in Millinger Kindergarten

MILLINGEN/REES In Kindergarten St. Quirinus Millingen ist ein erneuter Corona-Fall festgestellt worden. Bereits in der vergangenen Woche war dort eine Infektion gemeldet worden.

(bal) Im St.-Quirinus-Kindergarten in Millingen gibt es einen zweiten Corona-Fall. Das berichtete der Kreis Kleve am Montag. Die Kontaktpersonen des Infizierten wurden ermittelt und stehen unter Quarantäne. Für sie werden nun kurzfristige Corona-Tests vorbereitet. Wie berichtet, war in der Kita bereits am Freitag ein positiver Fall festgestellt worden. Der Kindergarten war daraufhin vorübergehend geschlossen worden. Nach Angaben der Stadt Rees läuft der Betrieb mittlerweile in eingeschränktem Maße weiter.