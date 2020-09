Unfall in Kevelaer : Zwölfjährige von Lkw erfasst und schwer verletzt

Unfall in Kevelaer

Die Kreuzung Twistedener Straße/Weller Landstraße in Kevelaer war wegen der Unfallaufnahme am Donnerstagnachmittag gesperrt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kevelaer An der Kreuzung Twistedener Straße/Weller Landstraße in Kevelaer wollte ein Mädchen die Straße queren. Ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr schnell genug abbremsen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 17. September, an der Kreuzung Twistedener Straße/Weller Landstraße in Kevelaer.