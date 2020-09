Stichwahl ums Bürgermeisteramt : Emmericher FDP empfiehlt die Wahl von Reintjes

EMMERICH Die Emmericher FDP empfiehlt ihren Wählern, bei der Stichwahl am 27. September ihr Kreuzchen beim CDU-Kandidat zu machen.

(RP) Die FDP Emmerich unterstützt die Bürgermeisterkandidatur von Matthias Reintjes (CDU). Das hat der Vorstand der Liberalen am Samstag beschlossen. Bei einem Gespräch mit Reintjes seien bei Sachthemen viele Parallelen erkennbar gewesen, so FDP-Vorsitzender Steffen Straver.

„Der liberale Gedanken, geht von einem mündigen und freien Wähler aus, diesem Umstand wollen wir in kleinster Weise anzweifeln, jedoch unseren Wählern empfehlen wir, die Wahl von Matthias Reintjes. Diese Wahlempfehlung steht nicht im Widerspruch zu unsere Unterstützung von Peter Driessens für die Wahl des Landrates des Kreis Kleve, der aus unserer Sicht der geeignete Kandidat ist“, so Straver in einer Pressemitteilung.