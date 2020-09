Tödlicher Unfall in Emmerich : 52 Jahre alte Radfahrerin von Lkw erfasst

Tödlicher Unfall in Emmerich

Am Freitagnachmittag ist es in Emmerich auf der Kreuzung Weseler Straße / Reeser Straße zu einem tödlichen Lkw-Unfall gekommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Emmerich Am Freitagnachmittag ist es in Emmerich auf der Kreuzung Weseler Straße / Reeser Straße zu einem tödlichen Lkw-Unfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 52 Jahre alte Radfahrerin aus Isselburg zusammen mit ihrem Lebensgefährten gegen 15.30 Uhr auf der Reeser Straße in Richtung Rees, als sie im Kreuzungsbereich von einem Lkw erfasst wurde.

Der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer fuhr in die Straße An der Schleuse in Richtung Weseler Straße. Wie es zu diesem tragischen Verkehrsunfall kommen konnte, sei derzeit noch nicht bekannt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.