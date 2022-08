Info-Abend in Rees : Tipps zum Energie sparen und besseren Heizen

Info-Abend in Rees

REES Das Wirtschaftsforum Rees lädt am Donnerstag, 25. August, zum kostenfreien Info-Abend „Reeserwärmen“ ein. Dort lernen die Zuhörer, wie sie mit kleinen Heiz-Tricks günstiger durch den Winter kommen.

Ulrich Biermann spricht von einem „Generationenauftrag“, wenn es um die „Wärmewende“ geht. „Ich mache mir um meinen Berufsstand keine Sorgen“, sagt der Diplom-Ingenieur, der zum Vorstand des Wirtschaftsforums Rees gehört und dort Sprecher des Arbeitskreises Bauen und Energie ist. Früher habe seine Firma drei Wärmepumpen pro Jahr installiert, mittlerweile seien es drei in der Woche. „Es könnten auch sechs in der Woche sein“, erklärt Ulrich Biermann, wenn er das Personal und das Material für die doppelte Arbeitseinsätze in Sachen Erdwärme und Wärmepumpen hätte.