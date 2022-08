Spenden für Flutopfer : Charity-Radtour lädt zum Radeln und Rätselraten ein

Heinz-Rudolf Heering, Ralf Ewering und Klaus-Jürgen Monz (v.l.) vom Lionsclub Emmerich-Rees haben die Radtour organisiert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich/Rees Bei der „Sunshine-Fitzetour“ des Lionsclub Emmerich/Rees können die Teilnehmer Radeln und Rätselraten. Der Erlös der Veranstaltung soll an Opfer der Flut vor einem Jahr gespendet werden.

Die Lions lassen Taten sprechen: Weltweit engagieren sich Mitglieder der Lionsclubs für Menschen in Not und unterstützen diese etwa durch Spenden. Auch der Niederrhein trägt seinen Teil dazu bei. Auch der Lionsclub Emmerich-Rees möchte Gutes tun. Daher findet am Samstag, 20. August, die zweite Sunshine-Fitzetour nach dem Motto „Helpe met Pläsier“ statt. Eingeladen sind Familien und Interessierte, die Teil einer besonderen Radtour sein möchten und zum Wohl Bedürftiger beitragen wollen. Der Hintergrund: Für jeden Teilnehmer spenden die Lions jeweils zehn Euro an die Flutopfer im südlichen Rheinland.

Die Idee der Radtour in Rees und Emmerich entstand vor über einem Jahr. Bereits 2021 konnte sie umgesetzt werden. „Auf unserer Agenda stand schon immer, durch Activity-Veranstaltungen etwas Gutes zu tun und gleichzeitig gemeinsam sportlich aktiv zu sein. Durch die Sunshine-Fitzetour konnten wir diesen Wunsch in die Realität umsetzen“, sagt Ralf Ewering, Präsident des Lionsclubs Emmerich-Rees.

Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung gut angenommen, knapp 100 Radfahrer sind geradelt und haben zudem großzügig gespendet. Dadurch kam eine Summe von 3000 Euro zusammen, die an die Betroffenen der Flutkatastrophe gespendet wurde. „Wir sind immer noch überwältigt von der positiven Resonanz. Es hat allen aber auch sehr viel Spaß bereitet. Uns ist wichtig: Es geht um den guten Zweck, aber auch das Vergnügen soll nicht zu kurz kommen“, sagt Ewering.

Für den Spaßfaktor wird auch in diesem Jahr wieder gesorgt: Auf die Teilnehmer warten zwölf Stationen, an denen Aufgaben gelöst werden sollen. „Bei den Stationen sollen die Rätsel als Team gelöst werden. Die Aufgaben sind abwechslungsreich, denn aktive Herausforderungen sind Teil des Programms. Und auf das Handy kann verzichtet werden: Die Aufgaben kann man nicht googeln“, sagt Heinz-Rudolf Heering, der Mitglied des Lionsclubs ist und die Radtour mitorganisiert hat. Die Fragen können in Form eines Fragebogens beantwortet und am Ende der Strecke abgegeben werden. Wer die meisten korrekten Antworten gibt, kann sich über einen Preis freuen. Es winken Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 100 Euro, aber auch zehn Exemplare des kommenden Lions-Adventskalenders werden unter den Teilnehmern verlost.

Um 10 Uhr soll es losgehen. Wann die Teams genau beginnen, ist ihnen selbst überlassen. Gestartet werden kann gegenüber der Probat-Werke in Emmerich oder am Rathaus in Rees. Dort erhalten Familien und Paare sowie Kleingruppen oder Soloradler einen Routenplan und den Fragebogen. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich. Die Rundstrecke ist etwa 30 Kilometer lang und wurde mit dem Knotenpunktsystem geplant. Sie führt zum Teil durch die Hetter und über die Rheinstrecke. Der Kernbereich ist Bienen. „Die Radtour spielt sich zwischen Rees und Emmerich ab. Genügend Zeit an dem Tag mitzubringen wäre empfehlenswert, denn jeder soll die Tour in Gelassenheit fahren“, sagt der ehemalige Lionsclub-Präsident Klaus-Jürgen Monz.