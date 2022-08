Neue Ausstellung im Kreis Kleve : Auge in Auge mit der Goldaugenbremse

Ein Blick in die faszinierenden Augen der Goldaugenbremse ermöglicht die Fotoausstellung „Insekten ganz nah“ im Foyer des Kreishauses in Kleve. Foto: Ulrich Werneke

Kreis Kleve Bis zum 20. September ist im Foyer der Kreisverwaltung Kleve die Ausstellung „Insekten ganz nah“ zu sehen. Die faszinierenden Makroaufnahmen hat der Biologe Ulrich Werneke erstellt – in einer Detailschärfe, die ihresgleichen sucht.

(RP) Auge in Auge mit einer Goldaugenbremse oder ganz nah dran an den Details am Kopf eines Taumelkäfers: Diese ungewöhnlichen Blickwinkel auf die heimischen Insekten bietet ab sofort die Fotoausstellung „Insekten ganz nah“ im Foyer der Kreisverwaltung Kleve. Die Fotos sind im Rahmen der Öffnungszeiten für Besucher zu sehen: montags bis donnerstags 7 bis 17 Uhr, freitags 7 bis 13 Uhr (Haupteingang hinter dem Parkplatz, Nassauerallee 15-23 in Kleve). Die Ausstellung ist noch bis zum 20. September im Kreishaus zu Gast.