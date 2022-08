Beleuchtetes Emmerich : Stadtbildverein wirbt für sich und ein schöneres Emmerich

Emmerich Der Stadtbildverein, der sich selbst gern Verschönerungsverein nennt, stößt Projekte zur Attraktivitätssteigerung Emmerichs an. Beim „Tag der Vereine“ stellte er sich den Bürgerinnen und Bürgern vor.

In den vergangenen Jahren ist Emmerich heller geworden: Diversen Gebäuden in der Stadt, wie die Martinikirche, die Societät und das Kranentor werden beleuchtet, beziehungsweise im Fall des Kranentores unterstrahlt. Und auch die Emmericher Rheinbrücke, die mittlerweile zu einem Wahrzeichen der Hansestadt geworden ist, begeistert Emmericher und Besucher der Stadt in den Nachtstunden durch ihre Beleuchtung.

Verantwortlich für diese Verschönerungsarbeiten ist der Emmericher Stadtbildverein, der sich als Verschönerungsverein der Innenstadt sieht. Am Abschlusswochenende von „Emmerich im Sommer“ hat sich der Verein beim „Tag der Vereine“ an einem Info-Stand vorgestellt. Neben den Beleuchtungsarbeiten konnte der Stadtbild-Verein rund um den Vorsitzenden Johannes Diks in den vergangenen Jahren weitere Projekte realisieren. Dazu zählen etwa die Edelstahlblumenkübel in den Einkaufsstraßen, die Hängepflanzen in der Kaßstraße, die Begrünung am Vorplatz des Willibrord-Gymnasiums und die Winterbeleuchtung der Innenstadt.