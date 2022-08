Gegen die Winterkälte : Durch richtiges Dämmen Energie sparen

Düsseldorf Viele Häuser weisen immer noch ein hohes Dämmungspotenzial auf. Experten erklären, wie Eigentümer sich besser gegen die Winterkälte schützen und was Mieter noch tun können.

Wenn Gas und Strom knapp und teuer werden und der Austausch einer ganzen Heizungsanlage bis zum Winter schlicht unrealistisch ist, dann ist Kreativität gefragt, wie man weiter Energie sparen und Wärmeverluste reduzieren kann. Wie man selbst ohne größere Unkosten die Dämmung im Haus oder in der Wohnung optimieren kann und welche Maßnahmen für die "schnelle Lösung" dann doch zu aufwendig sind, erklären Energieberater.

Heizung Derzeit ist es schwer, einen Handwerker zu bekommen. Einen Heizungsbauer, der die alte Gasheizung austauscht, muss man aber nicht zwingend beauftragen. Es gibt auch Maßnahmen, die weniger aufwendig und kostspielig sind. „Man sollte regelmäßig einen Blick auf die Heizungsanlage werfen. Besonders wenn sie nicht ganz neu ist, sollte man prüfen, ob sie noch richtig eingestellt ist. Wann heizt sie los, hat sie eine Nachtabsenkung, wie sieht die Heizungskurve aus, stimmen die Einstellungen mit dem Bedarf überein", sagt Corinna Kodim, Energieexpertin beim Eigentümerverband Haus und Grund. Die Heizkurve gibt an, bei welcher Vorlauftemperatur ein Heizkreis in Abhängigkeit von der Außentemperatur betrieben wird, damit ausreichend Wärmeenergie zu den Heizkörpern gelangt, um einen Raum auf die Solltemperatur zu bringen.

„In Gemeinschaftsräumen könnte ein Vermieter prüfen, ob die Thermostate in Frostschutzstellung sind, wenn niemand im Raum ist“, sagt Kodim. „Heizkörper in bewohnten Räumen ganz abdrehen geht natürlich auch nicht, sonst kommt die Luftfeuchtigkeit in einen kritischen Bereich, und es gibt ein Schimmelproblem“, warnt sie. Funktioniert die Heizung schlecht oder hat sie einen hohen Energieverbrauch, empfiehlt Kodim, eine Fachfirma zu beauftragen – vorausgesetzt, man bekomme einen Termin. Diese Fachfirma kann prüfen, ob alle Regelventile noch richtig steuern. Oft reiche das Ersetzen einer alten Heizungspumpe oder ein hydraulischer Abgleich zur gleichmäßigen Heizwasserversorgung aller Heizkörper aus, um erheblich Energie einzusparen.