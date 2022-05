Vom 10. bis 12. Juni : Die „Tage der Musik“ kommen zurück

Bürgermeister Christoph Gerwers, Christian Lehmann (Halderner Blasorchester), Bettina Beuchelt-Giesen (Chor bestAGE), Ole Hansen (Haldern Strings), Birgit Welsing und Anne Giepner (Kreismusikschule Kleve), Ole Engfeld (Lebenshilfe), Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken und Kantor Klaus Lohmann werben für die Veranstaltung. Foto: Michael Scholten

REES Vom 10. bis 12. Juni wird es acht Veranstaltungen in Rees und Haldern geben. Viele hundert Musiker sind daran beteiligt. Höhepunkt ist das Abschlusskonzert unter der Gesamtleitung von Kantor Klaus Lohmann.

Seit 2020 war es still in der Stadt: Die „Reeser Tage der Musik“ verstummten wegen Corona, Lockdown und Aerosolen. „Alle freuen sich darauf, dass die Ausrichtung jetzt wieder möglich ist“, betonte Bürgermeister Christoph Gerwers bei einem Pressetermin, an dem auch einige der vielen hundert Musikerinnen und Musiker teilnahmen, die vom 10. bis. 12 Juni bei insgesamt acht Veranstaltungen spielen und singen werden.

Der Höhepunkt ist einmal mehr das Abschlusskonzert am Sonntag, 12. Juni, bei dem ab 17 Uhr im Reeser Bürgerhaus das Halderner Blasorchester, die Haldern Strings, der Chor bestAGE und mehrere Solisten unter der Gesamtleitung von Klaus Lohmann auftreten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Info Programm-Flyer in der Touristeninformation Weitere Info Die Flyer mit dem Programm der „Reeser Tage der Musik“ liegen unter anderem in der Touristeninformation am Markt aus. Unter www.tagedermusik.de werden auch kurzfristige Änderungen bekanntgegeben.

Das Eröffnungskonzert mit dem Ensemble der Haldern Strings war am Freitag, 10. Juni, für 19 Uhr eigentlich in der evangelischen Kirche geplant. Doch inzwischen steht fest, dass genau in jenen Tagen die neue Kirchenorgel geliefert und installiert wird. „Wir werden einen adäquaten Ersatz finden und diesen kurzfristig mitteilen“, erklärte Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken. Dagegen ist der Ort des „Akustik Jams“ mit dem Buena Ressa Music Club gesetzt: An der historischen Pumpe auf dem Marktplatz laden ab 20.30 Uhr die Musiker zum Zuhören und Mitsingen ein.

Am Samstag, 11. Juni, richtet das Studio Haldern, Zum Wiesengrund 5, unter neuer Leitung den bewährten „Band Contest“ aus. Von 14 bis 18 Uhr werden auch Führungen durchs Studio angeboten, während auf der benachbarten Wiese Bands aus Nah und Fern um die Gunst der Jury und des Publikums buhlen. Auf dem Reeser Markt treten von 14.30 bis 16 Uhr Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Kleve auf. Sie spielen Querflöte, Saxophon und andere Blasinstrumente, die besonders gut für Open-Air-Darbietungen geeignet sind. Um 18 Uhr lädt die Lebenshilfe in ihren Sinnesgarten in Groin ein. Enno Bunger, Singer-Songwriter aus Ostfriesland, war schon für 2020 und 2021 gebucht und freut sich, jetzt endlich vor Reeser Publikum auftreten zu können. Ein Heimspiel hat die Band Cargo Goods, deren fünf Mitglieder vom Niederrhein stammen oder hier eine Heimat gefunden haben. Anders als in den Vorjahren wird in Groin kein Eintritt für das Open-Air-Konzert erhoben. Umso mehr Geld kann in kühle Getränke und Leckeres vom Grill investiert werden. Im Bürgerhaus steht dann ab 20 Uhr die Emmericher Bajazzo-Bigband auf der Bühne.

Das Finale am Sonntag, 12. Juni, beginnt mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt unter Beteiligung des Jugend- und Nachwuchsblasorchesters der Kreismusikschule Kleve. Zum Abschlusskonzert treffen sich um 17 Uhr circa 80 Mitwirkende auf der großen Bühne. Bürgermeister Christoph Gerwers sprach jetzt von einer „Gänsehautgarantie“, wenn neben klassischen Stücken auch Werke von Adele und Paul McCartney oder die Titelmelodie der Serie „Game of Thrones“ erklingen werden.

Da der Reeser Kirchenmusiker Klaus Lohmann im Januar 2023 in den Ruhestand gehen wird, wirkt diesmal nicht sein junger Chor Time Out mit, sondern der Halderner Chor bestAGE unter der Leitung von Fabiola Hallen. Das Orchester wird durch die freien Bandmusiker Martin Pfuhler (Bass), Jan Voshardt (Gitarre) und Johannes Bongartz (Piano) unterstützt, außerdem von den Solisten Maike Winter, Harald Koster, Volker Prass und Dietmar Wissen. Sogar eine Steptänzerin, Christine Albers aus Goch, wird diesmal auf der Bühne sein.

An allen drei Tagen treten die Musikerinnen und Musiker kostenlos auf. Die Spenden, die gesammelt werden, reichen in der Regel nur für den Kauf neuen Notenmaterials. Die Tontechnik stellt oder finanziert die Stadt. „Bei der Reeser Wiesenkultur haben wir gemerkt, dass es beim Publikum noch eine gewisse Zurückhaltung gibt“, kommentierte Bürgermeister Christoph Gerwers die Resonanz auf das viertägige Kulturevent auf dem Schützenfestplatz Ende April. „Wenn beim Abschlusskonzert 80 Personen auf der Bühne stehen, gehe ich aber davon aus, dass mindestens 160 Personen vor der Bühne im Publikum sitzen.“