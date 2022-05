Kreise Kleve und Wesel : Startschuss für die Öko-Modellregion Niederrhein

Kreis Kleve Die Kreise Kleve und Wesel wollen künftig gemeinsam eine Öko-Modellregion bilden. Zur Auftaktveranstaltung am 14. Juni sind Interessierte auf Haus Riswick eingeladen. Wir erklären, worum es dabei genau geht.

Am Dienstag, 14. Juni, fällt genau dafür der Startschuss. Dann findet von 12 bis 16 Uhr die Auftaktveranstaltung der Öko-Modellregion auf Haus Riswick, Elsenpaß 5 in Kleve statt. Gemeinsam mit allen Akteuren am Niederrhein soll die Öko-Modellregion die Projektarbeit beginnen und den weiteren Ausbau des Ökolandbaus in den beteiligten Kreisen Wesel und Kleve in die Tat umsetzen. Alle, die dabei aktiv mit- und ausgestalten wollen, sind zur Teilnahme eingeladen. Eine Anmeldung ist bis zum 31. Mai im Internet möglich.