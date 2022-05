Tennis im Kreis Kleve : TC Goch punktet für den Klassenerhalt

Kreis Kleve Die Herren 70 erreichen in der Ersten Verbandsliga erneut ein 3:3. Die Teams des TC Kellen feiern Erfolge. Die Herren 65 des TC Rindern müssen eine klare Niederlage hinnehmen. TC RW Emmerich ist auf Aufstiegskurs.

Die Herren 70 des TC Rot-Weiß Goch haben einen weiteren wichtigen Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Ersten Tennis-Verbandsliga eingesammelt. Das Team um Spitzenspieler Gerd Thyssen erreichte am Dienstag ein 3:3 beim Lintorfer TC. „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. An Position eins und zwei hatten wir es sehr schwierig. Wir hatten noch kurz die Hoffnung, in den Doppeln für einen Sieg sorgen zu können. Letztendlich ist das Unentschieden aber leistungsgerecht“, sagte Gerd Thyssen, der mit Rückenproblemen aufschlagen musste und sein Einzel knapp mit 1:6, 6:3, 5:10 verlor.