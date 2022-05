Von der Reeser Filmemacherin Carla Gottwein : Geschichten aus einem beseelten Ort

REES Bildstarke Schilderung aus der Ich-Perspektive: Carla Gottweins Film über Haus Aspel feierte Premiere im Reeser Bürgerhaus. Das Interesse an dem einstündigen Film über den besonderen Ort am Rande der Stadt war groß.

250 Stühle waren im Bürgerhaus aufgestellt worden. Die reichten so gerade eben, um den großen Andrang am Mittwochabend bändigen zu können: „Haus Aspel. Ein beseelter Ort“ ist der Titel des neusten Films der Reeserin Carla Gottwein. Erstmals feierte eine ihrer bildstarken Dokumentationen Premiere in Rees, und „nie war ein Thema so populär wie dieses“, betonte Carla Gottwein in ihren einleitenden Worten.