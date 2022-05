Am 27. Mai rund um die Kirche St. Katharina : Auf dem Willicher Markt wird gefeiert und geschlemmt

Schon die erste Auflage des Feierabendmarktes in diesem Jahr wurde gut angenommen. Foto: Norbert Prümen

Willich Nach der Premiere Ende April steht die zweite Auflage des Feierabendmarkts 2022 in Willich an. Am Freitag, 27. Mai, verwandelt sich der Markt im Schatten der Kirche St. Katharina wieder von 17 bis 22 Uhr zum Treffpunkt aller, die einen schönen Markt mit Essens- und Getränkebuden sowie Musik erleben wollen.

Für die musikalische Grundstimmung wird am 27. Mai der Bochumer Acki Löbbecke sorgen: Der 1962 geborene ist das, was man einen „Vollblutmusiker“ nennen darf.

Folgende Händler freuen sich, so Willichs „Marktmeister“ Volker Braun, mit Ihrem Feierabendmarktangebot an 13 Standplätzen auf viele Besucher: Ferdi Thees mit Erdbeeren, Spargel, neue Kartoffeln, Salat; Norbert Wirth mit Nobby´s Brat -und Currywurst, Kartoffelpfanne, Gemüsepfanne; Jess Trinkkultur mit Prosecco, Wein, Sekt, Champagner; Gourmet Partner „A. Schmitz“ mit Spezialitäten Mojo, Olivenöl, Honig, Senf, Wein, Sekt, Secco; Amir Feinkost mit diversen Olivensorten, Schafskäse, gefüllte Kirschpaprika, Fladenbrot, hausgemachte Pasten; Alte Flammerie mit Flammkuchen; Axel´s Kitchen mit frischen Burgern, Pulled Pork, Chili Cheese Pommes; Thomas Böhm „Der Teig-Scheich“ mit Waffeln und Crêpes; Margarete Wunder mit Spirituosen; Christoph Cartigny mit Wild, Geflügel, Geflügel-Bratwurst, Steaks; Marcsfreunde mit Regional Dry Gin; Eva Engelmann mit holländische Poffertjes, Coffee, Frozen Cappuccino; Christoph Heyes mit Willicher Pils Braun.

Die nächsten Termine sind übrigens ebenfalls schon fix: Derzeit geplant sind Märkte am 24. Juni, 29. Juli, 26. August und am 30. September.

(jbu)