Emmerich/Görlitz : Ist der Zollraub von Emmerich aufgeklärt?

Herbst 2020: Ein Tatverdächtiger, der an einem Einbruch in die Nebenstelle Emmerich des Hauptzollamtes Duisburg beteiligt gewesen sein soll, geht zu einem Fahrzeug, dessen Kennzeichen gefälscht wurde. Foto: dpa/---

Emmerich/Görlitz 6,5 Millionen Euro. Es war eine gigantische Beute in Emmerich. Eine polnische Zeitung berichtet nun von mehreren Festnahmen im sächsischen Görlitz. Einer der Täter soll Pole sein und für den Zoll arbeiten. Er soll die Tipps gegeben haben.

Zur Erinnerung: Es war der spektakulärste Raub in einem deutschen Zollamt. Die Diebe kamen an einem Wochenende am hellichten Tag mit einem Kernbohrer und drangen zielgerichtet in den Tresorraum des Zollamtes Emmerich vor, wo sie 6,5 Millionen Euro erbeuteten. Das war im Herbst 2020. Der Fall erregte bundesweit und international Aufsehen. In der Sendung „Aktenzeichen XY“ gab es einen langen Bericht mit Bildern eines Tatverdächtigen. Doch nichts tat sich.