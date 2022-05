Bürgerhaus in Düsseldorf-Reisholz : 40 Jahre Kultur und Begegnung

Düsseldorf Das Bürgerhaus Reisholz ist mit seinen vielfältigen Veranstaltungen seit 1982 ein beliebter Treffpunkt im Stadtteil. Viele erwarten ein solches Angebot gar nicht.

Seit 1982 ist das Bürgerhaus im Industriestadtteil Reisholz in einem ehemaligen, baulich erweiterten Kinosaal aus der Zeit um die Jahrhundertwende beheimatet. „Es war mal ein Tanzsaal der Kolpingfamilie, dann war es ein Stadtteilkino“, erzählt die Leiterin. Nach längerem Leerstand entstand aus einer Initiative verschiedener Vereine die Idee zu einem Bürgerhaus, die die Stadt umsetzte. Neben dem Saal gehörten später moderne Anbauten hinzu, die in den 1980er-Jahren entstanden. Dort sind Büros sowie ein Café, das auch für Ausstellungen, Kleinkunst-Veranstaltungen sowie kinderpädagogische Angebote genutzt wird, untergebracht. Es gibt ein festes Team von fünf hauptamtlichen Kollegen, außerdem Honorarkräfte, die sich um alle Angebote kümmern. Unterstützung kommt darüber hinaus vom Freundeskreis Bürgerhaus Reisholz.

„Wir wollen die Lebensqualität für die Menschen hier verbessern“, beschreibt Lenhard das Konzept. Als am 8. Mai 1982 das Bürgerhaus Reisholz seine Türen öffnete, war es das zweite von heute acht in Düsseldorf. Das breite Programm lockt inzwischen auch Interessierte über den Stadtteil hinaus an. Zu einem besonderen Treffpunkt entwickelte sich das Angebot der Hof-Kultur. „Dieses findet wieder am 23. Juni das erste Mal mit dem Duo Leger statt”, sagt Lenhard. Dann wird vor dem Bürgerhaus Musik gemacht, die Leute sitzen zusammen und manche tanzen auch.