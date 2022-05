Stadtverband : Neues Führungsduo für die Emmericher SPD

Emmerich Unter Beteiligung von mehr als 30 Mitgliedern und unter der Sitzungsleitung durch Bürgermeister Peter Hinze wurden die Vorsitzenden des SPD-Stadtverbandes Emmerich neu gewählt.

(RP) Auch in Emmerich wird nun eine männlich-weibliche Doppelspitze den Stadtverband führen: Harald Peschel und Andrea Schaffeld haben die Aufgabe übernommen. „Wir machen weiter mit Veranstaltungen, die deutlich machen, für welche Themen die Emmericher SPD steht“, so Andrea Schaffeld mit Blick auf die zuletzt gut besuchte Veranstaltung zur Situation der osteuropäischen Leiharbeiter. Thorsten Rupp unterstützte als Unterbezirksvorsitzender ausdrücklich diese Absicht, denn das Veranstaltungsformat „der springend Punkt“ der Kreis Klever SPD war bislang immer sehr erfolgreich in der Bearbeitung wichtiger Themen.