Corona-Mundschutz : Atemschutz: Hier gibt es die Masken in Rees

Vor kurzem hatten Unbekannte die Skulptur „Zwiegespräch“ in Rees mit Atemschutzmasken ausgerüstet. Ab Montag sind sie in vielen Bereichen in der Öffentlichkeit Pflicht. Foto: Michael Scholten

REES Die Stadt Rees hat auf ihrer Internetseite jetzt eine Liste mit Adressen von Geschäften veröffentlicht, die den ab Montag vorgeschriebenen Mundschutz anbieten. Zudem zeigt ein Video, wie der Mundschutz richtig getragen wird.

(bal) Ab Montag muss in den Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Schulen und öffentlichen Gebäuden Mundschutz getragen werden. Die Stadt Rees hat jetzt auf ihrer Internetseite die Adresse von Geschäften veröffentlicht, die den Atemschutz im Stadtgebiet anbieten. Dazu gehören die Wäscherei Syberg (Haldern, Lindenstraße 9), das Bekleidungshaus Wessendorf (Rees, Fallstraße 9), die Bernhard Sackers GmbH (Rees, Grüner Weg 1), Juli‘s Änderungsschneiderei (Rees, Fallstraße 30, vorher anrufen unter 02851 9899918), Michaela Scheepers (Mehr, Bonekampstr. 17, vorher anrufen unter 02857 901313), die Delltor Apotheke (Rees, Dellstraße 9) und die Apotheke am Stadtgarten (Rees, Vor dem Falltor 10). Die Stadt bittet weitere Anbieter, sich bei ihr zu melden, damit sie in die Liste aufgenommen werden können.