Ältestes Haus der Stadt : Wette Telder: Im Sommer geht’s weiter

Im Januar 2019 begannen die Sanierungsarbeiten rund um den „wette Telder“. Sie werden im Sommer so fortgesetzt, dass die Fassade nicht gefährdet wird. Foto: Christian Hagemann

Der Klever Architekt Barend van Ackeren hat der Stadtverwaltung einen Bauzeitenplan für das älteste Haus der Stadt vorgelegt.

Die Sanierung des Hauses liegt bekanntlich seit Dezember 2019 in neuen Händen: van Ackeren hat den Auftrag von der Stadt Emmerich für „de wette Telder“ e bekommen. Zuvor hatte hatte der Emmericher Architekt Michael Faulseit den Auftrag im September 2019 aus persönlichen Gründen zurückgegeben. Die Arbeiten hatten sich verzögert, ein besonderes Hindernis stellt die Statik des Gebäudes dar.

Giebel Der Stadtkern bestand bis zu seiner nahezu völligen Zerstörung am 7. Oktober 1944 aus Giebelhäusern.

Die Stadt hat parallel Gespräche mit der Bezirksregierung in Düsseldorf geführt. „Die bewilligten Zuschüsse für die Sanierung des Hauses und den Umbau müssen nicht zurückgegeben werden“, so Terhorst Ende 2019.

Dass Emmerich in Düsseldorf nachfragen muss, hat einen einfachen Grund. Aus einem Sonderprogramm des Bundesumweltministeriums werden Erwerb, Instandsetzung und Ausstattung des Baudenkmals zu einer Bildungs- und Begegnungsstätte mit Familienbüro gefördert. 1.138.539 Euro waren bislang veranschlagt. Hiervon trägt der Bund 75 Prozent, das Land 15 Prozent und die Stadt zehn Prozent. Barend van Ackeren will der Stadt nun eine neue Planung für Bauzeiten und Kosten vorlegen, so Terhorst.