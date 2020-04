Vier Verletzte an Kreuzung in Wesel : Emmericherin (27) bei Unfall schwer verletzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wesel/EMMERICH Bei einem Unfall am Dienstag in Wesel sind insgesamt vier Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin aus Moers war bei Rot in eine Kreuzung gefahren.

