In Haldern : Radfahrer droht Frau, weil sie helfen will

Radfahrer droht Frau, weil sie helfen will

In Haldern

Haldern Sachen gibt’s... Da will eine Frau einem jungen Mann nach einem Unfall helfen. Und der beschimpft sie und droht ihr sogar.

Am Freitag gegen 8.40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Halderner Straße / Bahnhofstraße eine ungewöhnliche Verkehrsunfallflucht. Eine 39-jährige Isselburgerin wollte mit ihrem Ford von der Halderner Straße nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Im Moment des Abbiegens kam plötzlich ein Fahrradfahrer von rechts, der die Bahnhofstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Mann stürzte. Die Frau stieg aus, um ihm zu helfen und kündigte an, dass sie die Polizei verständigen werde. Der Radfahrer beschimpfte daraufhin die Frau und drohte ihr sogar. Dann schwang er sich aufs Rad und fuhr davon, obwohl die Isselburgerin ihn mehrfach aufforderte stehen zu bleiben. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen schlanken, etwa 1,80 Meter großen Mann im Alter von 18 bis 20 Jahren gehandelt haben. Außerdem soll er blonde, strubblige Haare haben.