Millinger Möbelhersteller : Corona: Vierhaus mit Patent für Tür-Spuckschutz

MILLINGEN Das Unternehmen hat in der Krise neue Produkte entwickelt und spendet jetzt 6000 Schutzmasken für verschiedene Einrichtungen in Millingen.

(RP) „Aus der Krise eine Tugend machen“ – das dachte sich der Unternehmer Arndt Vierhaus, der in vierter Generation, das in Rees ansässige Familienunternehmen Vierhaus Vertrieb GmbH & Co. KG, führt. Vierhaus fertigt seit über 110 Jahren Möbel und litt wie viele andere produzierenden Unternehmen an dem geschlossenen Einzelhandel und der Corona-Pandemie und sah sein Unternehmen und etliche Arbeitsplätze in Gefahr.