Welttag des Buches : Ein Dankeschön vom „Bücherboten“

DHL-Zusteller Michael Janßen war gestern in Praest im Auftrag der Post auch als “Bücherbote” unterwegs. Foto: balser

DHL-Zusteller Michael Janßen war in Praest auch als „Bücherbote” unterwegs. Anlässlich des Welttags des Buches verschenkte er im Auftrag der Post Literatur in seinem Zustellbezirk. Wegen Corona hat er besonders viel zu tun.

Normalerweise bringt DHL-Zusteller Michael Janßen Päckchen und Pakete zu seinen Kunden. Am Mittwoch war auch noch zusätzlich eine prall gefüllte Kiste Bücher mit in seinem gelben Wagen. Der Vrasselter war am Mitwoch nämlich auch als “Bücherbote” im Einsatz. Eine Aktion der Post, die mit dem Welttag des Buches zusammenhängt, der eigentlich am Donnerstag hätte gefeiert werden sollen.

Auch die Deutsche Post, die den Welttag unter anderem mit der Stiftung Lesen unterstützt, hatte dazu einige Aktionen geplant. Doch wegen der anhaltenden Corona-Krise wird das Ereignis jetzt auf den Weltkindertag im September verschoben. Weil die Post aber gerade auch in diesen Zeiten Lesefreude vermitteln und gleichzeitig den lokalen Buchhandel stärken will, ließ sie am Mittwoch Bücher an zuvor ausgewählte Kunden verschenken.

Info Buch-Welttag geht auf Katalonien zurück Seit 1995 Die UNESCO-Generalkonferenz hat vor 25 Jahren den 23. April zum „Welttag des Buches und des Urheberrechts“ ausgerufen. Das Datum geht auf eine Tradition in Katalonien zurück: Zum Namenstag des Schutzheiligen St. Georg werden dort Rosen und Bücher verschenkt. Der 23. April ist zugleich der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. In über 100 Ländern Der Welttag des Buches wird heute in über 100 Ländern gefeiert, in Deutschland seit 1996. Von Anfang an haben die Stiftung Lesen und ihre Partner den Welttag des Buches maßgeblich mitgestaltet. So gibt es z. B. seit 1997 die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“.

In Emmerich hatte Michael Janßen am Morgen eine zuvor bestellte Kiste mit Büchern in der Buchhandlung “Leselust Klar!” auf der Steinstraße eingeladen. Viele Bestseller waren darunter, wie etwa „Herkunft“ von Saša Stanišić oder „Die Mondschwester“ von Lucinda Riley. Aber Kinderbücher wie Nina Wegers “Sagenhafte Saubande” kamen mit an Bord. Die Sonderladung an Literatur verteilte er dann kostenlos an einige Haushalte in Praest als Überraschung. Selbstverständlich kontaktlos, mit einem Flyer als Erläuterung.

Seit 2007 ist die Deutsche Post Partner der Stiftung Lesen. Mit der Initiative „Ich schenk dir eine Geschichte“ werden eigentlich zum Welttag des Buches immer über eine Million Welttagsbücher an Schüler der 4. und 5. Klassen in ganz Deutschland verschenkt. Der diesjährige Roman heißt „Abenteuer in der Megaworld“ von Sven Gerhardt. Kindern, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder nicht gerne lesen, soll der Lesespaß ebenfalls vermittelt werden. Der Romantext wird daher durch einen Comic erweitert, der sich gut für den Einsatz in Integrations-, Förder- und Willkommensklassen eignet. Doch weil dieses Jahr durch Corona alles anders ist, wird die Aktion in den Herbst verschoben. Und deshalb überraschten gestern zahlreiche Zusteller der Deutschen Post in ganz Deutschland Kunden ihres Bezirkes mit kostenlosen Büchern.

Zusteller Michael Janßen, der seit gut anderthalb Jahren Päckchen und Pakete in Praest ausliefert, gefiel seine Rolle als “Bücherbote”: “Das könnte man ruhig öfter machen. Die Leute freut’s und für mich ist es eine gute Gelegenheit, mich bei den Kunden zu bedanken, die zum Beispiel immer die Päckchen für ihre Nachbarn annehmen”, sagt er.