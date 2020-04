Emmericher Kunstverein : Haus im Park zeigt Ausstellung jetzt auf Youtube

EMMERICH Weil die Ausstellung „Zwischenorte“ seit ihrer Eröffnung nicht mehr besucht werden kann, erläutert Werner Steinecke vom Kunstverein auf dem Videokanal die Arbeiten von Edwim Peters und Linus Clostermann.

Der Kunstverein hat deshalb zum einen die Ausstellung bis zum 19. Mai in der Hoffnung verlängert, das Haus im Park wieder öffnen zu können. Zum anderen ist die Ausstellung jetzt auf Youtube zu sehen. Der Künstler Oliver Kretschmann, der auf dem Videokanal seit Sonntag auch einen Rundgang durch die von ihm illuminierte Heilig-Geist-Kirche präsentiert, hat Kunstvereinsvorsitzenden Werner Steinecke gefilmt, der durch die „Zwischenorte“ führt. In knapp fünf Minuten erläutert Steinecke einige der Arbeiten, die in der Galerie und in Aldegundis zu sehen sind.