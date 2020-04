Für die Gesamtschule und das Gymnasium : Zum Schulstart: Stadt übergibt 1000 Masken für die Jugendlichen

Emmerich Bürgermeister Peter Hinze hat Mittwoch 1000 Schutzmasken an das Willibrord-Gymnasium und die Gesamtschule Emmerich überreicht. Damit können in den ersten Tagen die Schüler der Abschlussjahrgänge ausgestattet werden, die wieder zur Schule gehen, aber noch nicht über eine Maske verfügen.

(RP) Bürgermeister Peter Hinze hat Mittwoch 1000 Schutzmasken an das Willibrord-Gymnasium und die Gesamtschule Emmerich überreicht. Damit können in den ersten Tagen die Schüler der Abschlussjahrgänge ausgestattet werden, die wieder zur Schule gehen, aber noch nicht über eine Maske verfügen.

„In Nordrhein-Westfalen gilt aber nächster Woche in Bus und Bahn und im Einzelhandel eine Maskenpflicht. Auch im Schulbetrieb macht der Einsatz meines Erachtens absolut Sinn. Deshalb war es mir persönlich wichtig, dass wir die Schulen mit einem ersten Set an einfachen Schutzmasken ausstatten“, erläuterte Peter Hinze bei der Übergabe im Rathaus. Maskenpflicht am Gymnasium

Die Gesamtschule Emmerich startet für die Abschlussklassen am Standort Grollscher Weg ebenfalls Donnerstag und sorgt dafür, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. „Vor dem Schuleingang an der Paaltjessteege sind entsprechende Markierungen angebracht. Damit die 183 Schüler des Abschlussjahrgangs kontrolliert das Gebäude betreten“, so Schulleiterin Christiane Feldmann. Eine gemeinsame Pause auf dem Schulhof wird nicht stattfinden, jedoch wird für ausreichend Ruhezeit zwischen dem Unterricht gesorgt werden. Die Wasserspender in der Gesamtschule sind aus hygienischen Gründen ebenfalls abgestellt. Möglichst einzeln auf den Weg zur Schule machen Bezüglich der Anreise zu den Schulen wird eine möglichst individualisierte Form empfohlen: Möglichst einzeln mit Privat-PKW, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die NIAG wird Busse bereitstellen, jedoch ist hier das Infektionsrisiko potenziell größer auf Grund der Anzahl der Personen.