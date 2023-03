Politik SPD setzt weiter auf Peter Friedmann und Karl van Uem

„Die Haushaltslage ist zweifellos angespannt. Dennoch ist es richtig, weiterhin rund 7 Millionen Euro zu investieren. Das Geld fließt in Erhalt und Ausstattung der Schulgebäude, in Gemeindestraßen, in das Museum, in den Umbau der Turnhalle in Haldern. Es wird ein Löschfahrzeug für die Feuerwehr angeschafft und viele andere sinnvolle Dinge mehr“, so SPD-Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen, der auch von den Grünen unterstützt wird.