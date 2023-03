Versuchtes Tötungsdelikt in Rees Frau mit blutenden Stichwunden ruft auf Supermarkt-Parkplatz um Hilfe

Dramatische Szenen am Mittwochabend in Rees: Gegen 20.35 Uhr entdecken Passanten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Rees eine um Hilfe rufende 23 Jahre alte Frau – mit blutenden Stich- und Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht, wie die Staatsanwaltschaft Kleve nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Polizei Krefeld und Kleve schildert.