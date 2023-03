Corona Ein trauriger Jahrestag

Man kann sich das heute fast schon gar nicht mehr richtig vorstellen – dabei ist es noch nicht mal so lange her: Am 18. März 2020 wurde in Rees der erste offizielle Corona-Fall bekannt gegeben. Dass er irgendwann kommen würde, war klar. Dass Rees dann zwischenzeitlich sogar zu einem kleinen Corona-Hotspot wurde, zeigt, welche Dynamik in diesem Infektionsgeschehen lag.