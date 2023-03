Mordkommission ermittelt Frau blutüberströmt auf Parkplatz in Rees – Ex-Partner in Untersuchungshaft

Der 35-Jährige, der verdächtigt wird, am Mittwochabend seine Ex-Partnerin (23) in Kalkar mit einem Messer angegriffen zu haben, sitzt in Untersuchungshaft. Das hat eine Sprecherin der Polizei in Krefeld am Freitag mitgeteilt. Dort ist die Mordkommission angesiedelt, die das Polizeipräsidium gemeinsam mit der Kreis Klever Polizei gebildet hat. Die Beamten hatten den Mann noch am Mittwoch in seiner Wohnung in Kalkar festgenommen.