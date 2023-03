Arbeiten an Betuwe-Linie Bahnstrecke den halben April gesperrt

In Oberhausen führen Fachexperten rund 130 Sondierungsbohrungen durch. Zusätzlich bauen sie im Bereich der Lindnerstraße eine Kabelquerung, die künftig für wichtige Signalkabel benötigt wird. Zwischen dem Kaisergarten und der A42 arbeiten die Baufachleute zudem auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern an der Oberleitungsanlage, bauen alte Maste zurück und stellen insgesamt acht neue Maste auf.



In Dinslaken und Voerde stehen vor allem Brückenarbeiten im Fokus des Projektteams. An insgesamt sechs Eisenbahnüberführungen (EÜ) (EÜ Hünxer Straße, EÜ Weseler Straße, EÜ Dianastraße, EÜ Prinzenstraße, EÜ Steinstraße und EÜ Bahnhofstraße) stehen unter anderem Betonierarbeiten an. Außerdem werden insgesamt drei neue Bauwerke eingehoben: Die EÜ Grenzstraße für Fußgängern und Radfahrern sowie die EÜ Holthauserbach werden rund um Ostern mit Hilfe von Spezialfahrzeugen millimetergenau eingefahren. Ende Mai folgt dann der Einhub der Tierquerungshilfe nahe des Hammwegs. Neben den Brückenarbeiten wird auch weiter an der Oberleitungsanlage zwischen Dinslaken und Voerde sowie an den beiden Bahnhöfen gearbeitet.



In Wesel fokussieren die Baufachleute sich auf die Brückenarbeiten im Bereich der Willy-Brandt-Straße (B8). Bereits seit Mitte Februar rollen hier die Bagger. In den nächsten Wochen finden hier vor allem Arbeiten an der Oberleitungsanlage statt. Der Abriss des Bauwerks ist für April geplant. Die DB hat den Bauablaufplan für den Neubau der Brücke so optimiert, dass sich die Bauzeit von mehreren Jahren auf nur wenige Monate reduziert. Neben den Brückenarbeiten stehen in Wesel auch Kampfmittelsondierungen an.



Auch in Rees-Haldern steht ein Brückeneinhub an: Die neue rund 20 Meter lange Brücke am Brahmelsgraben wird im April mit Hilfe eines mobilen Großkrans an Ort und Stelle gebracht. Die Brücke dient neben der Unterführung des Brahmelsgrabens auch zur Biotopvernetzung für Amphibien, Reptilien und kleinere Säugetiere. Zeitgleich bündeln die Baufachleute in Rees-Haldern auch Oberleitungsarbeiten, Kabeltiefbauarbeiten, Schallschutzarbeiten sowie Bahnsteigarbeiten am Haltepunkt Haldern.



Zwischen Empel-Rees und Emmerich finden während der Bauzeit vorrangig Kampfmittelsondierungen statt. Im gesamten Bauabschnitt werden dabei mehr als 10.000 Bohrungen durchgeführt.