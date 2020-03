Aus der Wirtschaft : Spatenstich für neuen Pirtek-Komplex

Erster Spatenstich für Pirtek: Im Vordergrund leisten Matthias und Carmen Wallaschkowski Vorarbeit für die Bagger, im Hintergrund freuen sich die Mitarbeiter samt Familien und Wirtschaftsförderer Heinz Streuff (links). Foto: scholten

In dieser Woche rollen die ersten Bagger an, schon im Dezember will die Firma Pirtek ihre neue Lagerhalle mit Büros und Sozialflächen in Betrieb nehmen.

(ms) 350.000 Euro investiert das Franchise-Unternehmen in den Standort Rees/Wesel an der Marie-Curie-Straße im Reeser Gewerbegebiet. Mit einem symbolischen Spatenstich gaben Inhaber Matthias Wallaschkowski und Bauherrin Carmen Wallaschkowski jetzt den Startschuss für das Projekt.

Seit dem 1. Juni 2012 ist der Service-Spezialist für Hydraulik-Schläuche aller Art in Rees ansässig: in einer angemieteten Lagerhalle der Firma Kloeze Bruyl an der Albert-Einstein-Straße. Um expandieren zu können, kaufte Pirtek das in Sichtweite liegende, circa 1700 Quadratmeter große Grundstück neben der Schreinerei Oldenburg. Neben Lagerhalle, Büros und Pflasterflächen wird zunächst eine 1000 Qudratmeter große Grünanlage bleiben, die langfristig Platz für weitere Expansionen bietet.

Info Anfang April ist der nächste Stichtag Feier An der kleinen Feier zum ersten Spatenstich nahmen die Mitarbeiter, deren Familien und auch der Wirtschaftsförderer der Stadt Rees teil. Heinz Streuff sieht die Kapazitäten im Gewerbegebiet nahezu erschöpft. Ratsentscheid Am 2. April werde der Rat der Stadt Rees voraussichtlich über die Vergabe der letzten Grundstücke im Gewerbegebiet sowie auf dem ehemaligen Jasba-Gelände entscheiden, danach sollen in den Außenbezirken der Stadt neue Gewerbegebiete erschlossen werden.

Pirtek wirbt damit, rund um die Uhr in maximal einer Stunde beim Kunden zu sein, um geplatzte oder materialmüde Hydraulikschläuche auszutauschen, sei es in einem Industriebetrieb, an einem Lastwagen oder bei einer landwirtschaftlichen Maschine. Da kommt der Standort im Reeser Gewerbegebiet wie gerufen: „Von hier aus sind wir schnell auf der Autobahn und schnell auf der Rheinbrücke“, sagt Matthias Wallaschkowski. In Rees hat seine Firma derzeit drei Service-Fahrzeuge und fünf festangestellte Mitarbeiter. Am zweiten Standort, in Krefeld, sind die Zahlen fast gleich. Das Geschäft am Niederrhein läuft gut. Der Jahresumsatz liegt zwischen 550.000 und 600.00 Euro, weitere Service-Fahrzeuge sollen angeschafft werden.