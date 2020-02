Corona-Virus : Fieberzelt von Montag an 24 Stunden geöffnet

Das Fieberzelt am Klever Krankenhaus hat seit Samstag, 14 Uhr, geöffnet. Foto: Anja Settnik

Kleve Das Fieberzelt am Klever Krankenhaus ist eröffnet. Menschen aus dem Kreis, die Grippesymptome haben, können sich dort melden. Bisher gibt es keinen Corona-Fall im Kreis Kleve.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Lörcks und Anja Settnik Lokalchefin Kleve / Leitende Regionalredakteurin

Die gute Nachricht vorweg: Bisher (Stand: Samstag, 29. Februar, 14.30 Uhr) gibt es noch keinen Corona-Fall im Kreis Kleve. Das gab Philipp Kehmeier, Regionaldirektor des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, auf Anfrage unserer Redaktion bekannt. Das Klinikum hatte am Samstag vorsorglich ein Fieberzelt am Klever Krankenhaus eröffnet, die Rochus-Station dient zudem als Isolierstation. „Momentan ist sie leer, das Fieberzelt erst seit wenigen Minuten eröffnet“, so Kehmeier.

Foto: dpa/Bernd Thissen Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Zu den Öffnungszeiten: Am Samstag hat das Zelt von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Von Montag, 2. März, 8 Uhr, an ist das Zelt 24 Stunden für alle Menschen aus dem Kreis Kleve, die Grippesymptome haben, geöffnet. Sie werden dort empfangen von komplett verhüllten, medizinischen Fachkräften in Ganzkörperschutzanzügen. Die ersten Patienten, die einzeln ins Zelt gehen müssen, waren schon da.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Christian Weßels, Sprecher des Klinikverbundes, betont, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handele. Eine klinische Behandlung werde im Zelt nicht stattfinden. Es gehe darum, die Gesundheit der Mitarbeiter und Patienten zu schützen. Das Fachpersonal werde in dem Zelt eine Corona- und Grippe-Ausschlussdiagnostik betreiben. „Wenn sich Patienten mit grippeartigen Symptomen in der Fieberambulanz vorstellen, folgen Anamnese, Grippeschnelltest und bei negativem Grippebefund eine Testung auf das Coronavirus. Angewandt wird jeweils ein Speicheltest“, sagt Weßels. Eine Influenza kann nach etwa 20 Minuten ausgeschlossen werden, ein Corona-Ergebnis soll es am folgenden Tag geben.

Lesen Sie auch Gesundheitsvorsorge im Kreis Kleve : Fieberzelt zur Corona-Diagnose in Kleve