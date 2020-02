Berufsschiffer trug Rettungskragen : Über Bord bei Dornick: 15 Minuten im Wasser

Dornick Der junge Mann war vorschriftsmäßig gekleidet, sonst wäre es für den Berufsschiffer wohl schlimm ausgegangen.

Was war passiert? Am Freitag um 14.43 Uhr wurde das Feuerlöschboot aus Emmerich zusammen mit Einheiten der Feuerwehr Rees alarmiert. Auf dem Rhein hatte sich ein Unfall ereignet. Ein Berufsschiffer war kurz vor Dornick über Bord gegangen. Der Grund ist noch nicht klar. 15 Minuten befand er sich im kalten Wasser, dann konnte er mit einem Beiboot aus dem Rhein geholt werden. Der Mann trug vorschriftsmäßig einen sogenannten Rettungskragen, so dass er nicht unterging. Das rettete ihm vermutlich das Leben. Die Wasserschutzpolizei übergab den Verunglückten von ihrem Boot aus dem Löschboot. Er wurde dann im Sicherheitshafen Emmerich vom Rettungsdienst abgeholt und mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht.