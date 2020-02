Neues Pflegezentrum am Kasernengelände : „Ein Glücksgriff für Emmerich“

Neues Pflegezentrum am Kasernengelände

Am Freitag wurde das neue Pflegezentrum auf dem Areal der ehemaligen Bundeswehrkaserne eingeweiht. Minister Karl-Josef Laumann sagte seinen Besuch wegen der zunehmenden Fälle von Corona im Land ab.

Die ersten Bewohner leben zwar schon seit Oktober dort, doch erst am Freitagnachmittag wurde das neue Pflegezentrum auf dem ehemaligen Kasererngelände auch offiziell eingeweiht. Heimleiter Dimitrios Karas konnte dazu zahlreiche Vertreter aus Emmericher Politik und Wirtschaft, aber auch die Führungsriege der Korian-Gruppe begrüßen, die das Haus betreibt.

In letzter Minute abgesagt hatte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Corona-Fällen in NRW musste er in Düsseldorf bleiben. Statt seiner war Gerhard Hermann, Abteilungsleiter des Ressorts für Pflege und Alter des Landes gekommen. Er lobte das neue Pflegezentrum als wichtigen Beitrag zu einer der größten sozialpolitischen Herausforderungen, nämlich der Pflege.