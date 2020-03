Kreis Kleve : Airport: Gorißen kritisiert mangelnde Transparenz

Kreis Kleve Mit Blick auf den beschlossenen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1,9 Millionen Euro des Kreises Kleve für den Airport Weeze kritisiert CDU-Landratskandidatin Silke Gorißen die Personalie Ludger van Bebber.

(jul) Nach dem Bekanntwerden des möglichen Wechsels von Ludger van Bebber, bisher Geschäftsführer des Flughafens Niederrhein in Weeze, zum Airport Dortmund (wir berichteten) meldet sich nun Silke Gorißen zu Wort. Die Landratskandidatin der CDU nimmt wie folgt Stellung: „Ludger van Bebber hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit als Geschäftsführer des Flughafens Weeze geleistet. Hierfür schulden wir ihm Dank. Bedauerlich ist jedoch die mangelnde Transparenz des Vorgangs.“ Erst am 19. Dezember habe der Kreistag im Rahmen des Haushalts einen Betriebskostenzuschuss von 1,9 Millionen Euro für den Flughafen Weeze bewilligt. „Über den Plan des Flughafengeschäftsführers, zeitnah zum Flughafen Dortmund zu wechseln, waren die Mitglieder des Kreistags dabei nicht informiert“, sagt Gorißen im Gespräch mit unserer Redaktion.