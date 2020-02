Brisante Personalie : Wird Ludger van Bebber Airport-Chef in Dortmund?

Kreis Kleve/Dortmund Ludger van Bebber, Geschäftsführer des Flughafens Niederrhein, wird als künftiger Airport-Chef in Dortmund gehandelt. Er bestätigt, dass es Gespräche gegeben hat.

(jul) In Dortmund wird Ludger van Bebber, bislang Geschäftsführer des Weezer Flughafens, als neuer Chef des Dortmund Airports gehandelt. So berichten es die Ruhr Nachrichten unter dem Titel „Dortmunds Airportchef Udo Mager geht – sein Nachfolger steht bereit“, dazu ein Konterfei von van Bebber. Dieser möchte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zum laufenden Verfahren äußern, wohl aber bestätigt er, dass es Gespräche zwischen ihm und dem Dortmunder Flughafen gegeben habe.

Zum Hintergrund: Wie Mitte September 2019 bekannt wurde, zieht sich Dortmunds Airport-Chef Mager 2020 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ende Juni wird er im Alter von 64 Jahren in den Ruhestand gehen. Eine Personalberatungsfirma soll bis dahin seine Nachfolge suchen. Die Entscheidung darüber, wer den Job bekommt, trifft jedoch der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung des Flughafens. So wäre es auch in Weeze üblich, wie van Bebber erklärt.

Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit am Flughafen Weeze : Firma Agello will aussteigen

Der Flughafen Dortmund ist nach eigenen Angaben einer der am stärksten wachsenden Verkehrsflughäfen. Die Passagierzahlen seien zuletzt auf 2,3 Millionen gestiegen. Kapazität am Terminal ist für insgesamt 3,5 Millionen Passagiere. In Weeze hingegen nutzten im vergangenen Jahr nur 1,23 Millionen Fluggäste den Airport. Im Jahr zuvor waren es noch 1,67 Millionen gewesen. Wegen dieses Einbruchs der Passagierzahlen hatte der Flughafen den Kreis Kleve und die Gemeinde Weeze um einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,9 Millionen Euro gebeten. Dem hat der Kreistag in seiner Dezembersitzung zugestimmt (wir berichteten). Zuletzt wurde bekannt, dass die Sicherheitsfirma Agello Aviation den Vertrag für die Passagier- und Gepäckkontrollen am Flughafen Niederrhein zum 31. Oktober aufgehoben hat.