Coronavirus : Ansteckungsgefahr: Kirchen legen Weihwasserbecken trocken

Das Weihwasserbecken in der Aldegundiskirche. Foto: MARKUS VAN OFFERN

EMMERICH Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu reduzieren, legen die Kirchen die Weihwasserbecken trocken. Auch auf den Friedensgruß soll bis auf weiteres verzichtet werden.

(bal) Bis auf weiteres werden die Weihwasserbecken in den Kirchen „trockengelegt“ und nicht mehr mit Weihwasser befüllt. Grund ist das Coronavirus. Eine entsprechende Information hat das Bistum jetzt den Kirchen gegeben. So soll vermieden werden, dass die Weihwasserbecken zu einer Ansteckungsquelle werden. Deshalb verzichten die Kirchen bis auf weiteres auf die Benetzung mit Weihwasser und ersuchen die Gläubigen, ihre Verehrung Gottes beim Betreten und Verlassen der Kirche durch Kniebeuge oder Verneigung zum Ausdruck zu bringen. Auch auf den Friedensgruß soll aus hygienischen Gründen verzichtet werden. Er könne statt „Handschlag“ durch freundliches Ansehen, eine leichte Verbeugung oder Winken zum Ausdruck gebracht werden.

Die Gemeinde St. Vitus Elten-Hüthum, hatte diese Maßnahme jetzt in ihren Pfarrnachrichten mitgeteilt. Auch in St. Christophorus Emmerich soll so verfahren werden, wie die RP auf Nachfrage erfuhr.