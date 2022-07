Bürgermonitor : Werbebanner soll an anderen Standort

Das Werbebanner direkt vor dem Wegkreuz verärgert manchen Haffener. Foto: Sebastian Latzel

HAFFEN In Haffen versperrt ein Banner der Deutschen Glasfaser den Blick auf das Wegkreuz an der Ecke Galay-/Deichstraße. Ein Leser wandte sich deshalb an den Bürgermonitor der RP.

In Rees und den Ortsteilen ist die Deutsche Glasfaser derzeit wieder aktiv, um Kunden zu werben und verschiedene Wohngebiete mit schnellem Internet zu versorgen. So auch in Haffen. Dort bewirbt das Unternehmen seine Maßnahmen unter anderem mit einem großen Banner an der Ecke Galaystraße und Deichstraße, dem so genannten Haffener Kreuz, wo auch schon seit langem ein Wegkreuz zu finden ist. Genau davor prangt jetzt das Banner, was bei dem ein oder anderen Haffener nicht gerade auf Begeisterung stößt.

„Muss es denn unbedingt an dieser Stelle sein?“, ärgerte sich jetzt ein Leser, der sich deshalb an den Bürgermonitor der RP wandte. Unsere Redaktion rief daraufhin bei der Reeser Stadtverwaltung an. Bei ihr stößt die Kritik auf Verständnis. „So einen ähnlichen Fall gab es auch schon einmal in Millingen. Da hat das Unternehmen schnell reagiert und das Banner an einen anderen Ort versetzt“, sagt Daniel Köster, stellvertretender Pressesprecher der Stadt. Die will nun umgehend mit der Deutschen Glasfaser Kontakt aufnehmen – und geht davon aus, dass es, wie in Millingen, eine schnelle Reaktion gibt, damit das Haffener Heiligenhäuschen wieder frei und ohne Werbung sichtbar sein wird.