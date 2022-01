Idee des Seniorenbeirats : Rees: Bänke werden Notruf-Standort

REES Die Stadt Rees setzt jetzt eine Idee des Seniorenbeirats um: Alle 421 Sitzbänke im Stadtgebiet werden mit einer Tafel ausgestattet, die im Notfall dem Rettungsdienst hilft, schnell den genauen Standort der Bank herauszufinden.

(RP) Eine Idee des Seniorenbeirates der Stadt Rees wird in diesen Tagen durch den Reeser Bauhofbetrieb für alle Bänke des Stadtgebiets umgesetzt. Die 421 Sitzbänke in Rees und den Ortschaften erhalten eine eindeutige Standort-Identifizierung.

Sitzbänke dienen der Erholung, sind aber auch Zufluchtsorte, wenn es Passanten nicht gut geht und sie Hilfe benötigen. Gleichzeitig sind Sitzbänke, wie beispielsweise an der Rheinpromenade in Rees, nicht einer konkreten Adresse zuzuordnen. Aus diesen Gründen hat der Seniorenbeirat der Stadt Rees in einer seiner letzten Sitzungen angeregt, dass die Bänke zu sogenannten Notfall-Standorten werden.