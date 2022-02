Tierisch gute Idee : 112 Teddys sind jetzt im Einsatz für den Rettungsdienst

Die Kuscheltiere sollen helfen, Kindertränen zu trocknen. Foto: Stadt Foto: Stadt Wülfrath/Marc Friedrich

Wülfrath Dank einer Spende können die putzigen Stofftiere jetzt bei Notfalleinsätzen wichtige Dienste zur Beruhigung von verängstigten Kindern leisten.

(RP) Die Idee mit den 112 Teddys kam vom Leiter des Rettungsdienstes, Marc Friedrich. Bei der Verleihung der Urkunde „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ an die Firma Lhoist war unter anderem die Beschaffung der Stofftiere zur Unterstützung für die kleinsten Patienten ein Thema. „Einem Erwachsenen können wir verständlich machen, was gerade passiert, welche Maßnahmen nötig sind. Kinder erleben solche Ausnahmesituationen extremer und können nicht verstehen, was geschieht. Zusätzlich kommen für sie völlig fremde Personen, die plötzlich und mit Blaulicht an der Einsatzstelle auftauchen und viele Fragen stellen“, erläutert Friedrich.

Teddys dienten der Beruhigung der kleinen Notfallpatienten. Zudem könne Kindern damit spielerisch erklärt werden, was das Rettungsdienstpersonal machen müsse, damit es dem Kind schnell wieder besser gehe. „Wenn der Teddy sich dann nicht beschwert, lassen Kinder auch oftmals Hilfe zu“, so der Rettungsdienstchef. Der Teddy werde mit in die Behandlung einbezogen, was helfe, dem Kind zumindest einen Teil der Angst zu nehmen.

„Als wir erfuhren, dass die Stadt Spender für neue Teddys sucht, haben wir uns sofort bereit erklärt, auch hier auszuhelfen“, sagt Carlos Ripoll, Leiter des Lhoist-Werks in Flandersbach, der selbst Vater von vier Kindern ist. Als Zeichen der Wertschätzung erhielt das Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst daher 112 Teddys für den Notfalleinsatz mit Kindern. „112 – stellvertretend für die europaweite Notrufnummer“, erklärt Marc Friedrich. Der 11. Februar war dabei nicht zufällig als Übergabetag ausgewählt, denn es handelt sich immerhin um den Tag im Kalender, der seit 2009 auch gleichzeitig die europaweit einheitliche Notrufnummer wiedergibt. Es komme leider immer wieder vor, dass Bürger in Not statt des Notrufs 112 die Nummer der lokalen Feuerwache wählen, berichtet der Rettungsdienstchef. „Die Feuer- und Rettungswache alarmiert nicht den zuständigen Rettungsdienst oder die Feuerwehr, sondern die Kreisleitstelle des Kreises Mettmann. Hier laufen alle Fäden zusammen, hier werden Fahrzeugübersichten geführt und hier sitzt speziell geschultes Personal, das im schlimmsten Fall am Telefon erklären kann, wie sofort erforderliche Maßnahmen durchgeführt werden können,“ erklärt Friedrich.