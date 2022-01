Parookaville und Co. : Noch Hoffnung für das Festival-Jahr im Kreis Kleve

Kreis Kleve Die beiden vergangenen Jahre waren von den massenhaften Absagen großer Musik-Festivals geprägt. Davon waren auch jene betroffen, die hunderttausende Besucher in den Kreis Kleve locken. 2022 sollen sie – Stand jetzt– stattfinden.

Für Festival-Gänger waren die Jahre 2020 und 2021 in weiten Teilen eine Durststrecke. Viele Musikfestivals fielen wegen der Corona-Pandemie aus. Wenn, dann gab es Ersatzprogramm wie in Haldern. Dort hatte es Wander- und Fahrradtouren zu den Musikern und Konzerte mit reduzierter Besucherzahl auf dem Marktplatz und in der Kirche gegeben. Ansonsten musste man auf große musikalische Momente in Open-Air-Atmosphäre verzichten.

San Hejmo Festival in Weeze Etwa einen Monat nach Parookaville geht ebenfalls am Airport Weeze das Eintagesfestival San Hejmo zum ersten Mal über die Bühne. Fans von Pop-, Rap- aber auch Elektromusik kommen hier auf ihre Kosten. Als Headliner sind bereits Marteria und Loredana angekündigt. Auch der bekannte DJ Felix Jaehn , die Band Giant Rooks und die Sängerin Zoe Wees sollen auf dem San Hejmo auftreten. Tickets für rund 90 Euro sind noch erhältlich. Weitere Künstler, die auf einer der drei Bühnen spielen, werden nach Angabe der Veranstalter schon bald bekanntgegeben.

Geldernsein Schon vor Corona fiel das Geldernsein-Festival aus: Die Waldbrandgefahr war im Spätsommer zu groß. Im vergangenen Jahr gab es als Corona-Notlösung 2021 die „Buskalation“, als drei Bands in einem offenen Doppeldecker-Bus an einigen Stationen in Gelderns Innenstadt kurze Konzerte gaben. Nun soll es 2022 das Geldernsein-Festival wieder viel Livemusik und mit großer Bühne am Holländer See geben. Termin ist der 12. bis 14. August. Das Team befindet sich in der Organisationsphase, es ist dabei, Bands zu buchen.