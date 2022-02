Düsseldorf-Pempelfort : Chirurgischer Notfall auf Flachdach - Höhenretter im Einsatz

Düsseldorf Ein Dachdecker ist in Düsseldorf-Pempelfort wegen eines chirurgischen Notfalls vom Dach eines Hauses gerettet worden. Die Höhenretter der Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein 43-jähriger Dachdecker musste aufgrund eines chirurgischen Notfalls am Dienstagmittag durch den Rettungsdienst auf einem Flachdach im ersten Obergeschoss medizinisch versorgt werden. Zur Rettung vom Dach des Gebäudes in der Fischerstraße in Pempelfort setzten die Höhenretter der Feuerwehr eine Schleifkorbtrage sowie eine Drehleiter ein.