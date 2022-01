Schülertransport : Niag setzt „Verstärkerbusse“ ein

Beim Schulbusverkehr in Emmerich werden jetzt die Linien 88, 93 und 94 ab sofort verstärkt bedient. Foto: van Offern, Markus (mvo)

EMMERICH Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind in Emmerich jetzt mehr Schulbusse unterwegs. Eltern und die BGE hatten das gefordert. Verstärkt werden die Linien 88, 93 und 94.

Die Niag hat daraufhin mit einem Busunternehmen und dem Kreis Kleve als Auftraggeber abgestimmt, dass die Fahrten auf den Linien 88, 93 und 94 ab sofort verstärkt werden. Eine Übersicht, zu welchen Uhrzeiten die „Verstärkerbusse“ fahren, kann auf der Internetseite der Stadt Emmerich am Rhein unter Dienstleistungen > Kinder, Jugend, Schule > Schülerbeförderung und Schülerfahrtkosten unter „Downloads“ heruntergeladen werden.

Wie berichtet, hatten die BGE, aber auch Vertreter der Elternschaft bereits im November auf das Problem der überfüllten Schulbusse hingewiesen. Vor allem die Busse in Richtung Vrasselt, Dornick und Praest seien überfüllt, war beobachtet worden. Zusätzliche Schulbusse müssten unabhängig von den Fördermitteln eingesetzt werden, die die Kommunen beim Land für den Einsatz von mehr Bussen beantragen kann, hatte daraufhin die BGE gefordert. Bürgermeister Peter Hinze hatte den Eltern zugesagt, handeln zu wollen.

Trauungen in Jüchen

Trauungen in Jüchen : Corona bremst Februar-Hochzeiten aus

Der Seelsorger baut Brücken in Corona-Zeiten

Wermelskirchen in der Corona-Pandemie

Wermelskirchen in der Corona-Pandemie : Der Seelsorger baut Brücken in Corona-Zeiten

Am Freitag, 28. Januar, dem Tag der Zeugnisausgabe, werden die Niag und das Bus-Unternehmen Look nach der dritten Schulstunde allerdings keine Zusatzfahrten anbieten können. Grund seien fehlende Kapazitäten, teilte die Stadt Emmerich dazu mit. Eine Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der corona-bedingten Schutzmaßnahmen könne daher nicht sichergestellt werden. Zu den regulären Schulendzeiten werden Niag und Look mit den vollen Kapazitäten das reguläre Freitagsangebot fahren.