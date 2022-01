Volkshochschule : Dickes Programm fürs neue Jahr

Alfred-Thorsten Hausmann, Sigrid Mölleken und Sabine Boers präsentierten das neue Programm der VHS. Foto: Michael Scholten

REES/EMMERICH Die Volkshochschule hat in diesem Jahr für Rees und Emmerich wieder ein großes Veranstaltungs-Paket geschnürt – und legt viel Optimismus in Pandemie-Zeiten an den Tag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

Auch die Volkshochschule Kleve blickt auf zwei unschöne Corona-Jahre zurück. Viele Kurse und Angebote mussten abgesagt oder verlegt werden. In derart unsicheren Zeiten war es logisch, dass auch die früheren Programmhefte nicht mehr gedruckt und ausgelegt wurden. Nur die Internetseite www.vhs-kleve.de eignete sich, um die vielen kurzfristigen Änderungen tagesaktuell zu kommunizieren.

Den Blick ins Internet empfiehlt Alf-Thorsten Hausmann auch für die kommenden Monate. Doch zum Pressetermin im Reeser Bürgerhaus brachte der Leiter der VHS Kleve nun ein gedrucktes Programmheft mit, das von viel Optimismus in Pandemie-Zeiten zeugt: 124 Seiten stark, 600 Gramm schwer und in einer Auflage von 6000 Exemplaren gedruckt, stellt das „Magazin“, wie sich das Programmheft selbstbewusst nennt, die Volkshochschule und vor allem ihr Programm für das erste Halbjahr 2022 vor.

Info Startschuss mit literarischem Tierleben Semesterstart Das neue Semester beginnt am 31. Januar mit den ersten Kursen. Auftakt Die offizielle Eröffnungsveranstaltung im Klever VHS-Haus findet ausnahmsweise erst einige Tage später statt: Am Freitag, 4. Februar, betrachten Claudia Kleinert und Thomas Bouvier ab 20 Uhr das literarische Tierleben unter dem Titel „Ehre, wem Ehre gebührt“. Sie gehen der Frage nach, warum Beleidigungen so gern mit Tiernamen versehen werden, und tun alles dafür, um die Ehre der betroffenen Tiere zu retten. Da die Plätze im Vortragssaal begrenzt sind, müssen sich die Zuhörer vorher für den Abend anmelden.

Mit Unterstützung der Reeser Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken und der Emmericher VHS-Ansprechpartnerin Sabine Boers stellte Alf-Thorsten Hausmann in Rees vor allem die bewährten und neuen Angebote in den beiden Rheinstädten vor. Interessenten können aber auch Kurse im Klever Haupthaus sowie in Kalkar, Bedburg-Hau und Kranenburg besuchen, erstmals werden auch Bildhauerei-Workshops in Bislich und das Waldbaden in Goch-Asperden angeboten. Die Tagesfahrt der VHS Kleve führt am 18. Mai nach Düsseldorf, wo Kunstfreunde mit Dietlind Linsel-Böttcher auf Joseph Beuys‘ Spuren wandeln werden.

In Rees bietet die VHS drei Schwerpunkte: Entspannung, Sprachen und Textverarbeitung. Neu im Programm sind das autogene Training und Phantasiereisen. Zwei der vier Yoga-Kurse sowie der Tai Ji Quan Kurs finden künftig im komplett renovierten Ruderhaus an der Rheinpromenade statt. Im Gymnasium Aspel und in der Realschule am Westring werden vor allem Computer- und Sprachkurse angeboten, dort kann ab dem 3. Februar aber auch unter professioneller Anleitung kreativ gezeichnet werden.

Neben Englisch und Französisch werden an den Schulen auch die Fremdsprachen Spanisch und Niederländisch unterrichtet. Bei nahezu allen Angeboten müssen medizinische Masken getragen werden. Meist gilt die 2G-plus-Regel, wobei eine Impfauffrischung einen tagesaktuellen Test ersetzen kann.

Am Mittwoch, 9. März, erläutert die Bocholter Referentin Ina Spogahn in einem Bildervortrag im Reeser Bürgerhaus, wie sie aus der vermeintlich katastrophalen Corona-Situation die beste Zeit ihres Lebens gemacht hat: „La dolce Vita – Aus der Krise ins Glück“. Als schlagartig all ihre Jobs als Reiseleiterin und Yoga-Lehrerin wegbrachen, fuhr die 35-Jährige mit ihrem alten Citroen Berlingo einfach drauf los und ließ sich in der unplanbaren Pandemiezeit überraschen, was sie in verschiedenen Ländern Europas erleben würde: Gastfreundschaft, neue Jobmöglichkeiten und viele weitere Erlebnisse inklusive!

In Emmerich bietet die VHS einmal mehr Alt- und Neubürgern die Möglichkeit, ihre Stadt genauer kennenzulernen. Hinzu kommen Yoga-Kurse im Schlösschen Borghees, aber auch Qi Gong und Taj Ji Quan. Der Emmericher Musiker Konstantinos Andrikopoulos bereichert das Programm wieder durch seine Trommel- und Percussion-Workshops.

Wer für den nächsten Urlaub fit sein will, kann in Emmerich sein Französisch und Italienisch aufbessern. Stark ausgebaut wurde in den letzten Semestern auch die Möglichkeit, Fremdsprachen von zu Hause aus, am eigenen Computer zu lernen. Diese Online-Kurse umfassen Dänisch und Italienisch, an einem März-Wochenende können sogar erste Erfahrungen mit der chinesischen Sprache gesammelt werden.

Das VHS-Magazin informiert ausführlich über alle Programmpunkte. Es liegt unter anderem in der Reeser Touristen-Information am Markt und im Emmericher Theaterbüro am Grollscher Weg aus.