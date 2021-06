Ruderverein Rees : Neuer Glanz fürs Bootshaus

REES Der Reeser Ruderverein investiert viel Geld und Arbeit in seine Immobilie am Rhein. Künftig soll das Haus wieder gesellschaftlicher Mittelpunkt der Ruderer, Segler und Taucher werden.

Die exponierte Lage am Rhein ist traumhaft, birgt aber auch ihre Tücken: Das Bootshaus des Reeser Rudervereins hat in den letzten Jahrzehnten stark durch Wind, Wetter und Wasser gelitten. Um den langfristigen Verfall zu stoppen, erreichen die umfangreichen Renovierungsmaßnahmen gerade ihren Höhepunkt. Aktuell wird das Dach mit neuen Pfannen gedeckt, im Anschluss werden die eingerüsteten Mauern neu verputzt. Auch das Innere des Hauses wird kernsaniert.

100.000 Euro und damit etwas weniger als die Hälfte der letztlich anfallenden Kosten erhält der Ruderverein aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Der Rest wird aus Vereinsrücklagen, Spenden und Krediten finanziert. Hinzu kommt viel ehrenamtliches Engagement, wobei der Vorsitzende Peter Beckmann vor allem seinen Vize Harry Schulz und den Steg- und Geländewart Bernhard Brömling hervorhebt. In der Summe hat das Duo seit 2020 schon fast 700 Arbeitsstunden in das Bootshaus investiert. Schulz ist Bauleiter, Bernhard Brömling leitet die Elektroarbeiten. Auch das senkt die Kosten, worüber sich der vierte im Bunde, Kassenwart Wolfgang Komescher, freut.

Mitglieder Kein anderer Sportverein ist im letzten Jahrzehnt so stark gewachsen wie der Reeser Ruderverein 1905. Aus den 67 Mitgliedern des Jahres 2013 wurden bis heute fast 300 Mitglieder, darunter sind viele Familien. Das Vereinsgelände am Reeser Meer hat eine eigene Steganlage mit 22 Segelbooten.

„Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit lokalen Handwerksbetrieben“, sagt Peter Beckmann. Diese persönlichen Kontakte seien gerade in Zeiten knapper Baustoffe wichtig. Während andere Baustellen vergeblich auf Holzlieferungen warten, bekam der Ruderverein fast alles, was er für die Sanierung brauchte. In manchen Fällen, zum Beispiel bei der Isolierung, ging man Kompromisse ein und wählte gute Alternativen zu den ursprünglich vorgesehenen Materialien.